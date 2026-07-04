‘अखिलेश यादव को श्रीराम जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं’, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान

Keshav Prasad Maurya Targeted Akhilesh Yadav:उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्य्क्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे को संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में विधिवत पहला दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं और पूरे भाजपा परिवार के लिए उत्साह का विषय है। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया है।