Lucknow News: दोनों पैर गंवाए, लेकिन नहीं हारे सदानंदन मास्टर, अब हजारों छात्रों को देंगे सफलता और संघर्ष का मंत्र

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. यशवंत वीरोदय ने बताया कि सी. सदानंदन मास्टर का जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रेरणादायी उदाहरण है। केरल के कन्नूर जिले के निवासी सदानंदन मास्टर ने अपने करियर की शुरुआत एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में की थी। बाद में उन्होंने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में हजारों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। शिक्षण कार्य के दौरान उनकी पहचान एक अनुशासित, संवेदनशील और समाज के प्रति समर्पित शिक्षक के रूप में बनी। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानने वाले सदानंदन मास्टर हमेशा विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते रहे।