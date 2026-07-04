Ayodhya Temple Donation Case: राम मंदिर दान गबन मामले पर राजभर का बड़ा बयान, आठ आरोपी गिरफ्तार, विपक्ष पर साधा निशाना

Ayodhya Ram Temple Donation Case: अयोध्यास्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से जुड़ी कथित गबन की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को पूरी गंभीरता से ले रही है और जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि एसआईटी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

