UP Weather Update: 4, 5 और 6 जुलाई को कमजोर रहेगा मानसून, लखनऊ समेत इन जिलों में बढ़ेगी उमस, जानिए कहां होगी बारिश

UP Weather Update:उत्तर प्रदेश में 30 जून को मानसून के प्रवेश के बाद मौसम ने तेज रफ्तार पकड़ते हुए महज दो दिनों के भीतर पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती दौर में अधिकांश जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। हालांकि अब मौसम विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी तीन दिनों यानी 4, 5 और 6 जुलाई के दौरान प्रदेश में मानसूनी सक्रियता में कुछ कमी आने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी, जबकि दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उससे सटे जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।

