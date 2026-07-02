यूपी और उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में परिस्थितियां मानसून के और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं। इस दौरान उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कई नए हिस्सों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में भारी वर्षा की भी संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।