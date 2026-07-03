Rajendra Chaudhary Health: अखिलेश यादव के करीबी राजेंद्र चौधरी लोहिया अस्पताल रेफर, अब कैसी है उनकी तबीयत?

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सिविल अस्पताल पहुंच कर राजेंद्र चौधरी का हालचाल लिया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के बाद राजेंद्र चौधरी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पाठक ने कहा कि प्रो. भुवन चंद्र तिवारी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान शिफ्ट किया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राजेंद्र चौधरी जी शीघ्र स्वस्थ हों।