UCF से मिलेगी रफ्तार, वरुण विहार समेत लखनऊ की पांच महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को बड़ा सहारा मिलेगा

LDA Seeks Urban Challenge Lucknow: राजधानी लखनऊ के सुनियोजित और आधुनिक विकास को नई गति देने की दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकारके आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के माध्यम से शहर की पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दिल्ली से आई यूसीएफ की विशेषज्ञ टीम के साथ विस्तृत बैठक कर इन परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया और उन्हें शीघ्र धरातल पर उतारने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की।

