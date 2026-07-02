हाफ एनकाउंटर क्या है? क्या कहता है कानून और कितना सही है यह तरीका?

उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह के दौरान पुलिस मुठभेड़ों के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें आरोपियों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी ई-रिक्शा चालक को घटना के महज चार घंटे बाद मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके पैर में गोली लगी। बहराइच में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में ₹50 हजार के इनामी बदमाश फिरोज और उसके साथी मुल्कराज को पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। वहीं अलीगढ़ में 25 हजार रुपये के इनामी गोकश फरमान और बुलंदशहर में दुष्कर्म के आरोपी इरफान को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 'हाफ एनकाउंटर' क्या है? क्या भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।