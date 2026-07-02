रमापति राम त्रिपाठी को अपना गुरु मानते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, क्या दोहरा पाएंगे संगठन का पुराना मॉडल?

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान संभाल रहे पंकज चौधरी इन दिनों पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश संगठन को मजबूत करने, ओबीसी वोट बैंक को साधने और सरकार-संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने का दायित्व मिला है। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें गैर-यादव ओबीसी, खासकर कुर्मी समाज में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तहत आगे बढ़ाया है।