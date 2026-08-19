‘NDA मजबूत है, बीजेपी को सलाह न दें अखिलेश!’ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोलीं मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम

मंत्री ने दावा किया कि भाजपा लंबे समय से पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के साथ काम कर रही है। केंद्र में लगभग 12 वर्ष और उत्तर प्रदेश में करीब नौ वर्ष के शासन में पार्टी ने इन वर्गों को सरकार व संगठन में प्रतिनिधित्व दिया है। मंत्री, विधायक और जिलाध्यक्षों सहित संगठनात्मक पदों पर विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सरकार की योजनाओं का लाभ दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित और सामान्य वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि सपा की पिछली सरकारों में इन वर्गों के साथ पर्याप्त न्याय नहीं हुआ। पीडीए भाजपा के साथ है और आगे भी रहेगा।