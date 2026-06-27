सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- मोदी सरकार में 12 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ गरीबों को घर और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में आयोजित दो दिवसीय 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026' का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। करोड़ों गरीबों को शौचालय, आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा और मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।