मुलायम सिंह की विरासत को डुबोने पर उतारू अखिलेश, कांग्रेस की डूबती नैय्या पर सवार – सीएम योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस के पुराने इतिहास का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव के राजनीतिक आचरण पर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने कहा, याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, तब मुलायम सिंह जी हमेशा उसका कड़ा विरोध करते थे। वह साफ कहते थे कि सब कुछ हो जाए, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी कोई समझौता या गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उनके उत्तराधिकारी (अखिलेश यादव) क्या कर रहे हैं? उनका आचरण देखिए, वे सिर्फ अपने फायदे के लिए मुलायम सिंह की विरासत को खुद ही डुबोने में लगे हैं।"