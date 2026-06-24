अरविंद केजरीवाल बोले- UP द्वारा बनायी गई SIT फर्जी, राम मंदिर मामले में FIR करके ED और CBI को क्यों नहीं सौंपा मामला?

केजरीवाल का यह बयान ऐसे समय आया है जब राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोपों पर विपक्ष लगातार सरकार और जांच प्रक्रिया को निशाने पर ले रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए।