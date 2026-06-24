अरविंद केजरीवाल बोले- UP द्वारा बनायी गई SIT फर्जी, राम मंदिर मामले में FIR करके ED और CBI को क्यों नहीं सौंपा मामला?

Shri Ram Temple Ayodhya : अरविंद केजरीवाल ने SIT को बताया फर्जी, PC- Patrika
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित चोरी के मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी SIT करार दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच करने के लिए यूपी सरकार द्वारा बनाई गई SIT फर्जी है। यूपी सरकार बताए कि किस कानून की किस धारा में यह SIT बनाई गई है? कानूनन बिना FIR के SIT नहीं बनती।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह SIT केवल मामले को रफा-दफा करने, ऊंचे लोगों को बचाने और आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाई गई है।
AAP प्रमुख ने आगे कहा कि हर हिंदू और हर सनातनी पूछ रहा है कि मामले में FIR दर्ज करके जांच CBI और ED को क्यों नहीं सौंपी जा रही? उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की।
केजरीवाल का यह बयान ऐसे समय आया है जब राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोपों पर विपक्ष लगातार सरकार और जांच प्रक्रिया को निशाने पर ले रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए।
हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों की ओर से केजरीवाल के आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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