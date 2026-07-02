UP में अगले 3 घंटे भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, लखनऊ समेत कई जिलों के लिए IMD की चेतावनी

IMD Issues 3-Hour Rain, Thunderstorm and Lightning Alert for Several Districts in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ ने प्रदेश के लिए तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी करते हुए अगले तीन घंटों के दौरान कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की है।