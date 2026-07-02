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UP में अगले 3 घंटे भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, लखनऊ समेत कई जिलों के लिए IMD की चेतावनी

IMD Issues 3-Hour Rain: आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटे के लिए तेज बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jul 02, 2026

अगले तीन घंटे बारिश, आंधी और बिजली का अलर्ट (फोटो सोर्स : AI)

अगले तीन घंटे बारिश, आंधी और बिजली का अलर्ट (फोटो सोर्स : AI)

IMD Issues 3-Hour Rain, Thunderstorm and Lightning Alert for Several Districts in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ ने प्रदेश के लिए तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी करते हुए अगले तीन घंटों के दौरान कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की है।

मौसम विभाग की ओर से 2 जुलाई 2026 को दोपहर 1 बजे जारी किए गए अलर्ट के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल सकता है। विभाग का कहना है कि कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में किसानों, यात्रियों और आम नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अधिक खतरा

मौसम विभाग ने हरदोई, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और शाहजहांपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए विशेष सतर्कता जारी की है। इन जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मध्यम बारिश के साथ तेज गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना अधिक बताई गई है।

विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग खुले मैदानों, खेतों और ऊंचे स्थानों पर जाने से बचें। बिजली चमकने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले स्थानों में खड़े रहना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

लखनऊ समेत कई जिलों में भी बारिश का अनुमान

विशेष चेतावनी वाले जिलों के अलावा राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, ललितपुर, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, अयोध्या, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, सीतापुर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में मौसम अचानक बदल सकता है।

इन जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से लगातार मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।

30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

आईएमडी के अनुसार बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़, टिन शेड, होर्डिंग और बिजली की लाइनें प्रभावित हो सकती हैं।

वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और कम दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में यात्रा के दौरान गति नियंत्रित रखने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है।

बिजली गिरने से रहें सतर्क

बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आती है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, खेत, तालाब, नदी किनारे या ऊंचे स्थानों पर बिल्कुल न जाएं। मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाने या बिजली के उपकरणों का उपयोग भी सावधानी के साथ करें।

यदि कोई व्यक्ति खुले स्थान पर फंस जाए तो तुरंत किसी मजबूत भवन या सुरक्षित स्थान पर शरण ले। पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाओं में सबसे अधिक खतरा ऐसे स्थानों पर होता है।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

प्रदेश के किसानों को भी मौसम विभाग ने विशेष सलाह जारी की है। जिन क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, वहां किसान खेतों में अनावश्यक रूप से काम न करें। कटाई के लिए तैयार फसल और कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि कहीं सिंचाई का कार्य चल रहा हो तो मौसम सामान्य होने तक उसे रोकने की सलाह दी गई है। पशुपालकों को भी अपने पशुओं को खुले मैदान में छोड़ने के बजाय सुरक्षित स्थानों पर रखने की हिदायत दी गई है।

मानसून ने बढ़ाई राहत, लेकिन सतर्कता भी जरूरी

पिछले कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही थी। अब मानसून के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राहत के साथ सावधानी भी जरूरी है। बारिश और तेज हवाओं के कारण जलभराव, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इसलिए लोगों को मौसम विभाग के अपडेट पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है।

प्रशासन भी अलर्ट मोड पर

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन और संबंधित विभागों को संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नगर निकायों को जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने और आवश्यक होने पर तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

अगले कुछ घंटे रहेंगे बेहद अहम

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन घंटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जिन क्षेत्रों में चेतावनी जारी की गई है, वहां मौसम तेजी से बदल सकता है। ऐसे में नागरिकों को अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करना चाहिए।

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Published on:

02 Jul 2026 03:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP में अगले 3 घंटे भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, लखनऊ समेत कई जिलों के लिए IMD की चेतावनी

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