‘जून मेरे लिए दर्द, उम्मीद और नई शुरुआत का महीना रहा’- मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने साझा किया भावुक सफर

MasterChef Pankaj Bhadouria Shares Emotional June Journey of Recovery, Hope and Healing: लोकप्रिय सेलिब्रिटी शेफ और पंकज भदौरिया ने अपने प्रशंसकों के साथ जून महीने के उन कठिन पलों को साझा किया है, जिनसे वह हाल ही में गुजरीं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई उनकी पोस्ट ने हजारों लोगों को भावुक कर दिया। उन्होंने जून महीने को अपने जीवन का ऐसा दौर बताया, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से लेकर दर्द, निराशा, उम्मीद, खुशियां, यात्रा और फिर से खुद को संभालने तक का पूरा सफर शामिल रहा।