67 एनकाउंटर करने वाले पूर्व IPS सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में हुए शामिल; जानिए कौन हैं प्रेम प्रकाश?

UP Election 2027:यूपीमें अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है। यूपी कैडर के तेज-तर्रार और 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' माने जाने वाले रिटायर्ड IPS अधिकारी प्रेम प्रकाश ने राजनीति में एक बड़ा फैसला लिया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में शामिल होने वाले प्रेम प्रकाश ने अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वे सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 'आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)' में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है, जिससे यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है।