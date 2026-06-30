‘400 सुरक्षाकर्मी, 12 करोड़ का खर्च’, चंपत राय की सिक्योरिटी को लेकर मचा सियासी बवाल

Ram Mandir Champat Rai: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से ही वहां की व्यवस्थाएं और सुरक्षा लगातार चर्चा में हैं। लेकिन इस बीच, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सुरक्षा और उसके बजट को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनाते का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये के खर्च और बड़े लोगों की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लोग इसे सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सोची-समझी 'लूट' बता रहे हैं।