लखनऊ के मड़ियांव में देर रात फायरिंग, कौशल पांडे पर हमला, पुलिस जांच में जुटी

Lucknow Firing: Shots Fired at Youth in Madeyganj Area, Police Launch Probe, No Injuries: राजधानी लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब प्रीति नगर स्थित एकता पब्लिक स्कूल के पास अचानक फायरिंग की घटना सामने आई। रात करीब 10:30 बजे चली गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही मड़ियांव थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी और कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमलावरों की तलाश में जुट गई है।

