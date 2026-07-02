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लखनऊ के मड़ियांव में देर रात फायरिंग, कौशल पांडे पर हमला, पुलिस जांच में जुटी

लखनऊ के मड़ियांव में एकता पब्लिक स्कूल के पास देर रात फायरिंग से सनसनी फैल गई। कौशल पांडे को निशाना बनाया गया, हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jul 02, 2026

लखनऊ के मड़ियांव में देर रात फायरिंग से मचा हड़कंप (Source: Police Media Cell)

लखनऊ के मड़ियांव में देर रात फायरिंग से मचा हड़कंप (Source: Police Media Cell)

Lucknow Firing: Shots Fired at Youth in Madeyganj Area, Police Launch Probe, No Injuries: राजधानी लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब प्रीति नगर स्थित एकता पब्लिक स्कूल के पास अचानक फायरिंग की घटना सामने आई। रात करीब 10:30 बजे चली गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही मड़ियांव थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी और कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमलावरों की तलाश में जुट गई है।

देर रात चली गोलियों से दहशत का माहौल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय इलाके में सामान्य आवाजाही हो रही थी। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया। कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग घटनास्थल की ओर पहुंचे, जबकि कई लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही मड़ियांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू की।

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि आरोपियों की गतिविधियों और भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

कौशल पांडे को बनाया गया निशाना

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, प्रीति नगर निवासी कौशल पांडे अपने कुछ साथियों के साथ एकता पब्लिक स्कूल के पास खड़े थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आशुतोष तिवारी और गौरव बाजपेयी वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने कौशल पांडे को निशाना बनाकर फायरिंग की।

हालांकि फायरिंग के दौरान कोई भी गोली कौशल पांडे या उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को नहीं लगी। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि यह घटना किसी पुरानी रंजिश या आपसी विवाद का परिणाम हो सकती है, हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज और थाना प्रभारी मड़ियांव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू किया गया।

पुलिस ने घटनास्थल से उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित कर लिया है। साथ ही आसपास मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों पर फोकस

घटना के खुलासे के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा आरोपियों की पहचान, उनके आने-जाने के रास्ते और घटना के समय उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए तकनीकी साक्ष्यों का भी सहारा लिया जा रहा है।

जांच एजेंसियां मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी विश्लेषण कर रही हैं ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके। पुलिस को उम्मीद है कि तकनीकी जांच से घटना के पीछे की वजह और आरोपियों की गतिविधियों का स्पष्ट पता चल सकेगा।

आपसी रंजिश की आशंका, हर पहलू पर जांच

प्रारंभिक जांच में पुलिस आपसी विवाद या पुरानी रंजिश के पहलू को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सभी संभावित कारणों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति की इस घटना में संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

फायरिंग की घटना के बाद प्रीति नगर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि यदि घटना से जुड़ी कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराएं। पुलिस ने यह भी भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। घटना के बाद कुछ समय तक इलाके में लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन पुलिस ने स्थिति को सामान्य करते हुए यातायात और आवागमन सुचारू कराया।

साक्ष्य जुटाकर की जा रही विधिक कार्रवाई

मड़ियांव पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। मामले में विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

राजधानी में सार्वजनिक स्थान पर हुई इस फायरिंग की घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल जरूर बना। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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Published on:

02 Jul 2026 08:57 am

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