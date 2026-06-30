UP STF: 12 साल से फरार 9 लाख की लूट का इनामी बदमाश गिरफ्तार, STF ने फतेहपुर से दबोचा

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बाबा उर्फ मुन्ना उर्फ हसीनउल्ला का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। उसके खिलाफ फतेहपुर में लूट के मुकदमे के अलावा अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फरारी के दौरान उसने किसी अन्य राज्य में भी कोई अपराध किया है या नहीं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आरोपी की गिरफ्तारी से कई पुराने मामलों की गुत्थियां सुलझने की संभावना है। साथ ही उसके संपर्क में रहने वाले अन्य अपराधियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं।