विकास नगर में जूते-चप्पल की दुकान में भीषण आग, कई दमकल गाड़ियां मौके पर

आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले दुकान से हल्का धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। जूते-चप्पल की दुकान होने के कारण दुकान में बड़ी मात्रा में रबर, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग के कारण क्षेत्र में धुएं की मोटी परत छा गई और कुछ देर के लिए लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।