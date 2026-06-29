29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

विकास नगर में जूते-चप्पल की दुकान में भीषण आग, कई दमकल गाड़ियां मौके पर

Lucknow Vikas Nagar Fire: लखनऊ के विकासनगर में महावीर इंटर कॉलेज के पास जूते-चप्पल की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं।
3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jun 29, 2026

महावीर इंटर कॉलेज के पास मची अफरा-तफरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

महावीर इंटर कॉलेज के पास मची अफरा-तफरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Massive Fire Erupts at Footwear Shop in Lucknow Vikas Nagar, Firefighters Rush In: राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब महावीर इंटर कॉलेज के पास स्थित एक जूते-चप्पल की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान से धुएं का घना गुबार उठने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंच गया। शुरुआती तौर पर दमकल की दो गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए दो और दमकल गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे।

आसपास की दुकानों को कराया गया खाली

आग लगने के बाद सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कहीं लपटें आसपास की दुकानों तक न पहुंच जाएं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तुरंत आसपास की दुकानों को खाली करा दिया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर जाने के निर्देश दिए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इलाके को घेर लिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति आग के नजदीक न पहुंच सके। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि आग दूसरी दुकानों तक भी फैल सकती है।

धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया

आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले दुकान से हल्का धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। जूते-चप्पल की दुकान होने के कारण दुकान में बड़ी मात्रा में रबर, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग के कारण क्षेत्र में धुएं की मोटी परत छा गई और कुछ देर के लिए लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। दमकल और पुलिस विभाग की टीमें आग पर काबू पाने के बाद घटना के कारणों की जांच करेंगी। स्थानीय लोगों के बीच शॉर्ट सर्किट की चर्चा जरूर है, लेकिन अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत

आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुकान के भीतर रखे ज्वलनशील सामान के कारण आग बार-बार भड़क रही थी। दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने में जुटे रहे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दमकल कर्मियों ने काफी सतर्कता के साथ आग बुझाने का प्रयास किया ताकि आग आसपास की दुकानों तक न पहुंच सके। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को भी मौके पर भेजा गया।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की जानकारी मिलते ही विकास नगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और बचाव कार्य में दमकल विभाग की सहायता की। आसपास के क्षेत्र में यातायात को भी कुछ समय के लिए प्रभावित किया गया, ताकि दमकल वाहनों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो। पुलिस लगातार लोगों से अपील करती रही कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

व्यापारियों में चिंता का माहौल

इस घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। दुकानदारों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो आसपास की कई दुकानें इसकी चपेट में आ सकती थीं और नुकसान कई गुना बढ़ सकता था। स्थानीय व्यापारियों ने दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि समय पर दमकल की गाड़ियां पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया।

नुकसान का आकलन जारी

फिलहाल आग से हुए नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो गया है। आग पूरी तरह बुझने और स्थिति सामान्य होने के बाद प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त नुकसान सामने आता है, तो उसकी भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बड़ी दुर्घटना टली

विकास नगर जैसे व्यस्त व्यावसायिक इलाके में लगी इस आग ने कुछ समय के लिए पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग और पुलिस की सतर्कता तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से एक बड़े हादसे को टालने में सफलता मिली। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।


सूचना : खबर अपडेट की जा रही हैं .

योगी सरकार का मेगा स्किल प्लान, ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ से 36 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार का हुनर

ये भी पढ़ें
योगी सरकार का बड़ा कदम, 'प्रोजेक्ट प्रवीण' से 36,103 युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण और रोजगार का नया अवसर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

fire accident

fire incident

police

Traffic police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Jun 2026 02:09 pm

Published on:

29 Jun 2026 01:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / विकास नगर में जूते-चप्पल की दुकान में भीषण आग, कई दमकल गाड़ियां मौके पर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गंगा और गोमती के संग आस्था और पर्यटन का नया संगम रचेगा उत्तर प्रदेश, जानें कैसे

प्रदेश की 'जीवनदायिनी' राज्य में तय करती है 960 किलोमीटर की यात्रा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

भाजपा के बड़े नेताओं का लखनऊ में डेरा, 2027 चुनाव के लिए बनेगी मास्टर प्लानिंग

3-4 जुलाई को लखनऊ में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, 2027 चुनावी रणनीति पर होगा मंथन (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ आंधी-बारिश से मिली राहत, लेकिन यूपी में लू और वज्रपात का डबल अलर्ट

मौसम ने बदला मिजाज, गर्मी से मिली राहत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

हुसैनाबाद में दम तोड़ रही लखनऊ की नवाबी चांदी वर्क बनाने की सदियों पुरानी विरासत

लखनऊ की शान रहा चांदी का वर्क उद्योग संकट में, हुसैनाबाद में बचे सिर्फ दो कारखाने (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

UP Election 2027: सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बड़ा दांव, 150 सीटों का दावा, सपा से बराबरी की हिस्सेदारी की मांग

UP Election
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.