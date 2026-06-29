विकास नगर में जूते-चप्पल की दुकान में भीषण आग, कई दमकल गाड़ियां मौके पर

महावीर इंटर कॉलेज के पास मची अफरा-तफरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Massive Fire Erupts at Footwear Shop in Lucknow Vikas Nagar, Firefighters Rush In: राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब महावीर इंटर कॉलेज के पास स्थित एक जूते-चप्पल की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान से धुएं का घना गुबार उठने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंच गया। शुरुआती तौर पर दमकल की दो गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए दो और दमकल गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे।
आग लगने के बाद सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कहीं लपटें आसपास की दुकानों तक न पहुंच जाएं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तुरंत आसपास की दुकानों को खाली करा दिया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर जाने के निर्देश दिए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इलाके को घेर लिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति आग के नजदीक न पहुंच सके। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि आग दूसरी दुकानों तक भी फैल सकती है।
आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले दुकान से हल्का धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। जूते-चप्पल की दुकान होने के कारण दुकान में बड़ी मात्रा में रबर, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग के कारण क्षेत्र में धुएं की मोटी परत छा गई और कुछ देर के लिए लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। दमकल और पुलिस विभाग की टीमें आग पर काबू पाने के बाद घटना के कारणों की जांच करेंगी। स्थानीय लोगों के बीच शॉर्ट सर्किट की चर्चा जरूर है, लेकिन अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुकान के भीतर रखे ज्वलनशील सामान के कारण आग बार-बार भड़क रही थी। दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने में जुटे रहे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दमकल कर्मियों ने काफी सतर्कता के साथ आग बुझाने का प्रयास किया ताकि आग आसपास की दुकानों तक न पहुंच सके। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को भी मौके पर भेजा गया।
घटना की जानकारी मिलते ही विकास नगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और बचाव कार्य में दमकल विभाग की सहायता की। आसपास के क्षेत्र में यातायात को भी कुछ समय के लिए प्रभावित किया गया, ताकि दमकल वाहनों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो। पुलिस लगातार लोगों से अपील करती रही कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
इस घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। दुकानदारों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो आसपास की कई दुकानें इसकी चपेट में आ सकती थीं और नुकसान कई गुना बढ़ सकता था। स्थानीय व्यापारियों ने दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि समय पर दमकल की गाड़ियां पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया।
फिलहाल आग से हुए नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो गया है। आग पूरी तरह बुझने और स्थिति सामान्य होने के बाद प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त नुकसान सामने आता है, तो उसकी भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विकास नगर जैसे व्यस्त व्यावसायिक इलाके में लगी इस आग ने कुछ समय के लिए पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग और पुलिस की सतर्कता तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से एक बड़े हादसे को टालने में सफलता मिली। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।
सूचना : खबर अपडेट की जा रही हैं .
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