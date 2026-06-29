BJP Election 2027: भाजपा के बड़े नेताओं का लखनऊ में डेरा, 2027 चुनाव के लिए बनेगी मास्टर प्लानिंग

BJP Top Leadership Camps in Lucknow to Shape UP Strategy for 2027 Polls: उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी भले ही समय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तीन और चार जुलाई को राजधानी लखनऊ में डेरा डालने जा रहा है। इन दो दिनों के दौरान पार्टी संगठन की समीक्षा, आगामी चुनावी रणनीति और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चलेगा।

