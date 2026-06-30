लखनऊ के डीएसओ चौराहे पर महिला से अभद्रता और मारपीट, हजरतगंज पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

लखनऊ के DSO चौराहे पर महिला से मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)
Lucknow Police Action: राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित DSO चौराहे पर एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आवश्यक विवेचनात्मक और कानूनी कार्रवाई नियमानुसार जारी है।
जानकारी के अनुसार, यह घटना 28 और 29 जून 2026 की मध्यरात्रि को हजरतगंजथाना क्षेत्र के DSO चौराहे के पास हुई। बताया जा रहा है कि वाहन को आगे-पीछे करने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। इसी दौरान एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया।
घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ने के कारण स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। घटना के बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और थाना हजरतगंज में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई।प्राथमिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी।
हजरतगंज पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए कुछ ही समय में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि महिला के साथ अभद्रता और मारपीट की घटना को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है और यदि विवेचना के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। महिला उत्पीड़न, अभद्रता और मारपीट जैसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश पहले से ही सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। DSO चौराहे की घटना में भी पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तेजी से कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार या हिंसा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
घटना की जानकारी सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने महिला के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कई लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की और कहा कि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई से लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है।पुलिस सूत्रों का मानना है कि सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली छोटी-छोटी कहासुनी कई बार बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। ऐसे में लोगों को संयम बरतने और किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस की मदद लेने की जरूरत है।
पुलिस के मुताबिक, मामले में अन्य आवश्यक विवेचनात्मक और विधिक कार्रवाई अभी जारी है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में अतिरिक्त तथ्य सामने आते हैं तो आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं।
फिलहाल, DSO चौराहे पर महिला के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यह संदेश गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों को कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग