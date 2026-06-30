लखनऊ के डीएसओ चौराहे पर महिला से अभद्रता और मारपीट, हजरतगंज पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

घटना की जानकारी सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने महिला के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कई लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की और कहा कि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई से लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है।पुलिस सूत्रों का मानना है कि सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली छोटी-छोटी कहासुनी कई बार बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। ऐसे में लोगों को संयम बरतने और किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस की मदद लेने की जरूरत है।