UP Monsoon: 30 जून से यूपी में मानसून की दस्तक, गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत,लखनऊ दोपहर में रहा तप

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रवेश की स्थितियां मजबूत हो रही हैं। प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां 30 जून से तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के सक्रिय होने के बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में नियमित बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके चलते अधिकतम तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। तापमान में यह गिरावट लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत देगी और पिछले कई दिनों से जारी हीट वेव जैसी परिस्थितियों पर भी विराम लगेगा।