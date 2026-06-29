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UP Monsoon: 30 जून से यूपी में मानसून की दस्तक, गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत,लखनऊ दोपहर में रहा तप

Monsoon 2026 : उत्तर प्रदेश में 30 जून से मानसून की दस्तक के आसार हैं। मौसम विभाग ने 66 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है, जबकि तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 29, 2026

मौसम बदलने की तैयारी में उत्तर प्रदेश (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

मौसम बदलने की तैयारी में उत्तर प्रदेश (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Monsoon Set to Enter Uttar Pradesh on June 30:उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रही हैं और मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 30 जून से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

हालांकि मानसून की दस्तक से पहले सोमवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना के बीच कुछ जिलों में लू और भीषण गर्मी का असर भी जारी रह सकता है।

लखनऊ दोपहर में तप रहा, शाम को राहत की उम्मीद

राजधानी लखनऊमें रविवार और सोमवार की दोपहर लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय शहर का तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना रहा, जिससे सड़कें सूनी नजर आईं और लोग घरों और दफ्तरों में रहने को मजबूर हुए। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि शाम के समय बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। यदि बारिश होती है, तो तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

30 जून से सक्रिय होगा मानसून

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रवेश की स्थितियां मजबूत हो रही हैं। प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां 30 जून से तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के सक्रिय होने के बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में नियमित बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके चलते अधिकतम तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। तापमान में यह गिरावट लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत देगी और पिछले कई दिनों से जारी हीट वेव जैसी परिस्थितियों पर भी विराम लगेगा।

66 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 66 जिलों के लिए गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से किसानों, खुले स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मेघ गर्जन और वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बिजली गिरने की घटनाएं अक्सर मानसून पूर्व की गतिविधियों के दौरान बढ़ जाती हैं, इसलिए लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान देने की अपील की गई है।

पूर्वांचल के जिलों में अच्छी बारिश के संकेत

कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर सहित पूर्वांचल के कई जिलों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इन क्षेत्रों में मानसून सबसे पहले सक्रिय हो सकता है और अगले कुछ दिनों में लगातार बारिश देखने को मिल सकती है।

पूर्वांचल के किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आएगी, क्योंकि धान की रोपाई का समय शुरू हो चुका है और खेतों को पर्याप्त पानी की आवश्यकता है। अच्छी बारिश होने से कृषि गतिविधियों को गति मिलेगी और किसानों की चिंता कम होगी।

दक्षिणी जिलों में अभी दो दिन और गर्मी

जहां एक ओर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना बन रही है, वहीं दूसरी ओर सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली जैसे दक्षिणी जिलों में अगले दो दिनों तक भीषण गर्मी बनी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन जिलों में अभी मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है, जिसके कारण तेज धूप और गर्म हवाओं का असर बना रहेगा। लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों के लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

किसानों के लिए राहत का संदेश

मानसून की दस्तक का सबसे अधिक इंतजार किसानों को रहता है। उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई के लिए पर्याप्त बारिश बेहद जरूरी होती है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने किसानों के चेहरों पर उम्मीद की नई किरण जगाई है। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है, तो खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी और कृषि उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

बिजली और जलभराव की चुनौती

मानसून के आगमन के साथ राहत के साथ-साथ चुनौतियां भी सामने आती हैं। कई शहरों में भारी बारिश के दौरान जलभराव और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की समस्या देखने को मिलती है। प्रशासन ने नगर निकायों और संबंधित विभागों को पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह

मौसम में अचानक बदलाव के कारण वायरल संक्रमण, बुखार और मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को साफ पानी पीने, खानपान में सावधानी बरतने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।  कहना है कि गर्मी से राहत मिलने के बावजूद मौसम में नमी बढ़ने के कारण कई प्रकार के संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता है।

राहत भरे दिनों का इंतजार

फिलहाल उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी हुई हैं। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मानसून की पहली बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि अब राहत के दिन दूर नहीं हैं और 30 जून से प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। यदि अनुमान सही साबित होते हैं, तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बारिश की फुहारें न केवल गर्मी को अलविदा कहेंगी, बल्कि खेतों, नदियों और तालाबों में भी नई जान फूंक देंगी। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर हरियाली और ठंडक का मौसम लौटने की उम्मीद है। 

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Published on:

29 Jun 2026 04:08 pm

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