‘अखिलेश यादव ने आज तक राम मंदिर के दर्शन नहीं किए’, भारत टैक्सी का जिक्र करते हुए क्या बोले मंत्री दयाशंकर सिंह?

Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy Update: उत्तर प्रदेशके परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राज्यस्तरीय सहकारी सप्ताह के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने, परिवहन विभाग की नई योजनाओं और राम मंदिर से जुड़े विवाद सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।