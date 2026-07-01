‘अखिलेश यादव ने आज तक राम मंदिर के दर्शन नहीं किए’, भारत टैक्सी का जिक्र करते हुए क्या बोले मंत्री दयाशंकर सिंह?

मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy Update: उत्तर प्रदेशके परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राज्यस्तरीय सहकारी सप्ताह के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने, परिवहन विभाग की नई योजनाओं और राम मंदिर से जुड़े विवाद सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
दयाशंकर सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना है। इसके माध्यम से किसानों, ग्रामीण समुदायों और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
परिवहन मंत्री ने आगामी 'भारत टैक्सी' सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन विकल्प साबित होगी। उन्होंने बताया कि इस सेवा में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और सभी टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे वाहनों की लगातार निगरानी की जा सकेगी।
दयाशंकर सिंह ने कहा कि 'भारत टैक्सी' सेवा में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक वाहन में पैनिक बटन की सुविधा होगी, जिससे आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी। उनका कहना था कि यह सेवा सरकारी संस्था के माध्यम से संचालित होगी और इसका उद्देश्य व्यावसायिक लाभ नहीं बल्कि जनसेवा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा परिवहन तंत्र विकसित करना चाहती है, जिस पर हर नागरिक भरोसा कर सके। विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि दिन हो या रात, महिलाएं इस सेवा का निश्चिंत होकर उपयोग कर सकेंगी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि 'भारत टैक्सी' सेवा को जल्द ही उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है। विभाग की ओर से जो भी जरूरी कदम होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राम मंदिर से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को बयान देने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनके अनुसार, जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए सदियों तक संघर्ष हुआ और असंख्य लोगों ने बलिदान दिया, उस मंदिर को लेकर राजनीति करना उचित नहीं है।
दयाशंकर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज तक राम मंदिर जाकर दर्शन नहीं किए। उनका कहना था कि जो लोग स्वयं मंदिर नहीं गए, उन्हें मंदिर के चढ़ावे या उससे जुड़े मामलों पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इस विषय पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए।
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