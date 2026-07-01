राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश का तंज: बोले- आंखें और CCTV बंद कर दो तो सारा चढ़ावा वापस आ जाएगा, शायद प्रभु ने मुझे ही माध्यम बनाया है

बता दें कि देवरिया में सीएम योगी ने कहा था कि रामभक्तों की अग्निपरीक्षा मत ली जाए, अगर सबूत है तो SIT को सबूतदिया जाए। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। SIT की रिपोर्ट आते ही एक्शन लिया गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आरोप लगाने वालों की मंशा ठीक नहीं है। इसी सभा में सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा, विकास उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। विकास के लिए अच्छी रोड, रेल की बेहतरीन व्यवस्था, स्किल मैनपावर और जल संसाधन चाहिए, तो दुनिया की ताकत बनने में देर नहीं लगेगी।