राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: चंपत राय बोले- कलंक लेकर अयोध्या नहीं जाऊंगा, टिन्नू यादव ने धोखा दिया, राम मूर्ति की ओर इशारा कर कहा- चिंता किस बात की

बता दें कि सोमवार देर रात अजय राय को नजरबंद कर दिया गया था, जबकि प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह और बाराबंकी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद एपी गौतम को भी घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। दरअसल कांग्रेस ने रामलला के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था, जिसका नेतृत्व अजय राय करने वाले थे, लेकिन दर्शन से पहले ही उन्हें नजरबंद कर लिया गया था। इसके बाद अजय राय की पत्नी रीना राय ने आरोप लगाया कि उनके पति की आवाज दबाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है और सहयोगियों को गलत जानकारी देकर भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'चढ़ावा चोरों' के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी।