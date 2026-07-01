‘दूसरों के मामले में टांग न अड़ाएं ओवैसी, वक्फ बोर्ड संभालें, सनातन हम देख लेंगे’, लखनऊ में बोले देवकीनंदन ठाकुर

राम मंदिर दान विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि हमारे धर्मग्रंथ साफ कहते हैं कि 'जो व्यक्ति धर्म को नष्ट करने की कोशिश करता है, अंततः धर्म ही उसका विनाश करता है।' उन्होंने आगे कहा कि अगर राम मंदिर में चोरी हुई है और जिसने भी यह पाप किया है तो आज उनके साथ जो भी हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का ही नतीजा है। धर्म सब देखता है और समय आने पर न्याय भी करता है।