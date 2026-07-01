अविनाश शुक्ला के घर से मिला एक राम राज्य कोष का बक्शा, लगा था QR कोड, सवाल-कैसे पहुंचा?

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच के बीच एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एसआईटी की कार्रवाई के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से राम राज्य कोष का एक आधिकारिक दान बक्सा बरामद हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बक्से पर QR कोड भी लगा हुआ था, जिससे यह सवाल और गहरा गया है कि मंदिर या ट्रस्ट से जुड़ी सामग्री आखिर एक निजी व्यक्ति के घर तक कैसे पहुंची।