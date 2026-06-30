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रामपुर

जो राम भक्तों पर गोली और लाठी चलवाते थे वह आज श्री राम मंदिर के नाम पर वकालत कर रहे हैं- CM योगी आदित्यनाथ

Yogi Adityanath Rampur Rally : रामपुर जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा बड़ा निशाना। कहा- जो रामभक्तों पर लाठी और गोली चलवाते थे, आज वही राम मंदिर के नाम पर वकालत कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें।
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रामपुर

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Avaneesh Kumar Mishra

Jun 30, 2026

CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना, PC- ANI

रामपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रामपुर में आयोजित एक जनसभा में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी भगवान राम के नाम का विरोध करते थे और रामभक्तों पर कार्रवाई करवाते थे, वही आज रामभक्ति की बातें कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'जो लोग 'जय श्री राम' का नारा लगाने वालों पर लाठीचार्ज करवाते थे, वे आज 'राम भक्ति' की वकालत कर रहे हैं। जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, वे आज भगवान राम के प्रति भक्ति की बातें कर रहे हैं।'

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले ऐसे लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व और आस्था को स्वीकार करने से भी बचते थे, लेकिन अब अयोध्या जाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा, 'कांग्रेस, जिसने 2017 से पहले भगवान राम और भगवान कृष्ण में विश्वास करने से इनकार कर दिया था, आज अयोध्या जाने के लिए उत्सुक है। भगवान राम जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत।'

अयोध्या और काशी विश्वनाथ धाम के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इन बदलावों से परेशान है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या और काशी विश्वनाथ धाम विश्वस्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुके हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'वे इस बात से परेशान हैं कि अयोध्या और काशी विश्वनाथ इतने सुंदर कैसे हो गए। अब जब वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो झूठ का सहारा ले रहे हैं।'

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास कार्यों का भी जिक्र किया तथा कहा कि सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- कांग्रेस, जिसने 2017 से पहले राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, श्री कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था, आज वही लोग कह रहे हैं कि राम सबके हैं। अब ये लोग अयोध्या जाने के लिए बेचैन हैं। लेकिन भगवान राम पूरे संसार के नियंत्रक हैं। वे इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे यह भी जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। भगवान राम की भक्ति से हनुमान जी के भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि जब वे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए श्री हनुमान जी के साथ जाते हैं, तब यदि कोई कालनेमि छल और धोखे से उन्हें भटकाने और उससे वंचित करने की कोशिश करता है, तो राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह समाप्त करने में भी सहायक बनती है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सीएम आगे कहते हैं कि, अगर यह गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाए, तो वे इसका इस्तेमाल लूटपाट के लिए करेंगे। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकुओं का इस्तेमाल सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने के लिए करती थी। वे जनता को परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे और उन्हें डराते-धमकाते थे। और जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई, तो वही चाकू अब जनता की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है।

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Updated on:

30 Jun 2026 12:38 pm

Published on:

30 Jun 2026 12:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जो राम भक्तों पर गोली और लाठी चलवाते थे वह आज श्री राम मंदिर के नाम पर वकालत कर रहे हैं- CM योगी आदित्यनाथ

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