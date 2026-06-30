जो राम भक्तों पर गोली और लाठी चलवाते थे वह आज श्री राम मंदिर के नाम पर वकालत कर रहे हैं- CM योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- कांग्रेस, जिसने 2017 से पहले राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, श्री कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था, आज वही लोग कह रहे हैं कि राम सबके हैं। अब ये लोग अयोध्या जाने के लिए बेचैन हैं। लेकिन भगवान राम पूरे संसार के नियंत्रक हैं। वे इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे यह भी जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। भगवान राम की भक्ति से हनुमान जी के भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि जब वे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए श्री हनुमान जी के साथ जाते हैं, तब यदि कोई कालनेमि छल और धोखे से उन्हें भटकाने और उससे वंचित करने की कोशिश करता है, तो राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह समाप्त करने में भी सहायक बनती है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।