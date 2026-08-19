Mahipal Singh Ram Mandir: राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में महिपाल सिंह कौन हैं? संघ से जुड़ाव से ट्रस्ट की लेखा व्यवस्था तक का सफर

महिपाल सिंह का कहना है कि वह किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर यह मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। वह अपने वैचारिक जुड़ाव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ते हैं। उन्होंने संघ के कोटा और उदयपुर कार्यालयों की जिम्मेदारी संभालने के साथ विश्व हिंदू परिषद में भी पद पर काम किया है। यही वजह है कि राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में उनके बयान को लेकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हुई है। अब इस मामले में जांच एजेंसियों और अदालत के सामने आने वाली रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि उनके लगाए आरोपों में कितनी सच्चाई है और किन दावों की पुष्टि दस्तावेजों से होती है।