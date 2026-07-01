अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

बीते साल 27 नवंबर 2025 को महंत नृत्य गोपाल दास मथुरा-वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के श्रीराधा केली कुंज आश्रम पहुंचे थे। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने भाव-विभोर होकर उनका भव्य स्वागत किया था। अगवानी के वक्त प्रेमानंद महाराज ने महंत के कदमों में दंडवत प्रणाम किया, फिर उन्हें अपने आसन पर बैठाकर जमीन पर बैठे-बैठे खुद उनके पांव पखारे, माला पहनाई और आरती उतारी। इस दौरान संत-श्रद्धालु लगातार राधा नाम का कीर्तन करते रहे। इस मौके पर महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा था कि भगवान राम के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा के बिना कोई काम होता नहीं है। इसलिए हमें भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए।