राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- ‘अब न चंदा मिलेगा, न दान मिलेगा और न वोट!’

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंच प्रमुख हरिशंकर साफरीवाला ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका 'राम निवास मंदिर' प्रभु श्री राम के मुख्य मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि चंपत राय ने उनके इस ऐतिहासिक मंदिर पर जबरन कब्जा कर लिया। साफरीवाला ने आगे कहा कि चंपत राय ने इस मामले को दबाने और उन्हें चुप कराने के लिए करोड़ों रुपये का लालच भी दिया था। उनका आरोप है कि उनके मंदिर का जितना भी चढ़ावा था वह सब चंपत राय ने खुद रख लिया है और यह सीधे-सीधे उनके मंदिर में डाला गया डाका है। उन्होंने कहा कि पुलिस में FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई लेकिन सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई।