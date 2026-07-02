Ayodhya News: राम मंदिर चंदा चोरों की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी!

इस पूरे मामले में SIT की रिपोर्ट आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने 8 नामजद और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडेय को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से अब तक करीब 80 लाख रुपये की नकदी बरामद की है। इसमें सबसे ज्यादा 20 लाख रुपये अविनाश शुक्ला और 20 लाख रुपये टिन्नू यादव के पास से मिले हैं। इसके अलावा करुणेश से 18 लाख, अनुकल्प से 16 लाख, लवकुश से 14 लाख 32 हजार, रमाशंकर से 7 लाख और मनीष के पास से 2 लाख रुपये बरामद हुए हैं।