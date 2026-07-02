बिना वेरिफिकेशन ‘राम मंदिर कोष की सुरक्षा और गिनती’ में तैनात थे कर्मचारी, SIT के रडार पर सैनिक सिक्योरिटी फर्म!

इस पूरे खेल का शक जनवरी महीने में ही हो गया था। हर महीने होने वाले ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए ने बताया था कि चढ़ावे की राशि अचानक कम हो रही है और वाउचर का हिसाब नहीं मिल रहा है। सीए ने स्पष्ट किया था कि 5 लाख रुपये से ज्यादा के खर्चों का कोई सही हिसाब नहीं है। इसके बाद ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय को कई अहम सुझाव दिए गए थे। इनमें खातों की विस्तृत जांच कराने चढ़ावे के लिए अलग विभाग प्रमुख बनाने विदेशी मुद्रा के लिए अलग व्यवस्था करने और टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने जैसी बातें शामिल थीं।