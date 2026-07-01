Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, महाकुंभ के दौरान गायब किए सबसे ज्यादा पैसे

मामले के वित्तीय पहलुओं को समझने के लिए अयोध्या पुलिस अब इनकम टैक्स विभाग की भी मदद लेने जा रही है ताकि आरोपियों के बैंक रिकॉर्ड और संपत्तियों का सही-सही ब्यौरा निकाला जा सके। इसके साथ ही इस पूरे खेल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी शक के घेरे में आ गई है। जांचकर्ता इस बात का पता लगा रहे हैं कि कहीं बैंक कर्मचारियों की भी इस अपराध में कोई मिलीभगत तो नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्द ही ED से भी औपचारिक सहयोग मांग सकती है, ताकि कथित घोटाले की व्यापक जांच की जा सके।