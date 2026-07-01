राम मंदिर चंदा चोरी केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी लवकुश मिश्रा के ठिकानों पर रेड

इस पूरे मामले में अयोध्या पुलिस अब एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन आरोपियों ने मंदिर के दान पात्रों से चुराए गए करोड़ों रुपयों को कहां कहां खपाया है या किन संपत्तियों में निवेश किया है। माना जा रहा है कि इन ताबड़तोड़ छापों के बाद पुलिस के हाथ कई अहम दस्तावेज और सुराग लग सकते हैं जिनके आधार पर मामले का और भी बड़ा पर्दाफाश हो सकता है।