राम मंदिर चंदा चोरी केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी लवकुश मिश्रा के ठिकानों पर रेड

आरोपी लवकुश मिश्रा के ठिकानों पर पुलिस की रेड (फोटो- पत्रिका)
Ram Mandir Donation Controversy Case Update: राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। मामले की तह तक जाने और अहम सबूत जुटाने के लिए अयोध्या पुलिस अब आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के ठिकानों पर छापे मारे हैं।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर चंदा चोरी के मुख्य मास्टरमाइंड माने जा रहे लवकुश मिश्रा के कई संभावित ठिकानों पर पुलिस ने अचानक दबिश दी है। पुलिस टीम पूरी बारीकी से उन सभी जगहों को खंगाल रही है जहां से चोरी किए गए पैसों की रिकवरी हो सकती है या जहां से कोई बड़ा सुराग मिल सकता है। पुलिस लवकुश से जुड़ी संपत्तियों और दस्तावेजों की सघन तलाशी भी ले रही है।
लवकुश मिश्रा के साथ-साथ पुलिस ने दूसरे अहम आरोपी अनुकल्प मिश्रा पर भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच टीम ने अनुकल्प मिश्रा के पैतृक गांव इनायतपुर में भी सघन छापेमारी की है। पुलिस की टीम गांव में अनुकल्प के करीबियों और परिवार वालों से पूछताछ कर रही है ताकि चोरी किए गए धन के ठिकानों और साजिश में शामिल अन्य लोगों की सही जानकारी जुटाई जा सके।
इस पूरे मामले में अयोध्या पुलिस अब एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन आरोपियों ने मंदिर के दान पात्रों से चुराए गए करोड़ों रुपयों को कहां कहां खपाया है या किन संपत्तियों में निवेश किया है। माना जा रहा है कि इन ताबड़तोड़ छापों के बाद पुलिस के हाथ कई अहम दस्तावेज और सुराग लग सकते हैं जिनके आधार पर मामले का और भी बड़ा पर्दाफाश हो सकता है।
बता दें अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच का समय 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जांच टीम के चीफ विजय विश्वास पंत ने बताया कि अभी कई कागजातों और बैंक खातों की जांच करना बाकी है। माना जा रहा है कि 15 जुलाई को आने वाली फाइनल रिपोर्ट में सिर्फ छोटे कर्मचारी ही नहीं, बल्कि मंदिर प्रबंधन के उन बड़े लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है जिनकी लापरवाही की वजह से यह सब हुआ।
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