‘मेरा बच्चा बीमार है, इलाज के लिए पैसों की मदद चाहिए’, CM योगी ने महिला की मदद के लिए बढ़ाए कदम!, बच्चे के सिर पर फेरा हाथ

CM योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल से इलाज का एस्टीमेट मंगाने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर उसे शासन को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए लोगों से अपनत्व के साथ उनकी समस्याएं पूछीं और एक-एक करके सभी की शिकायतें सुनीं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा और किसी को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है।