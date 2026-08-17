School Rules: सरकारी स्कूलों में एंट्री और कैमरा बैन, बच्चों की सुरक्षा के नाम पर शिक्षा विभाग सख्त हुआ

Government Schools: सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से जारी बताए जा रहे नए निर्देशों के मुताबिक अब सरकारी विद्यालयों में बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश आसान नहीं होगा। अभिभावक, मीडिया प्रतिनिधि या अन्य बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश से पहले संबंधित स्तर से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही बच्चों की फोटो और वीडियो बनाए जाने को लेकर भी सख्त नियम लागू किए जाने की बात सामने आई है। इन कदमों के पीछे विभाग का तर्क बच्चों की सुरक्षा, उनकी पहचान और निजता की रक्षा करना बताया जा रहा है।