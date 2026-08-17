17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

School Rules: सरकारी स्कूलों में एंट्री और कैमरा बैन, बच्चों की सुरक्षा के नाम पर शिक्षा विभाग सख्त हुआ

सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और निजता को लेकर सख्ती बढ़ी है। बिना अनुमति प्रवेश, फोटो-वीडियो और रिकॉर्डिंग पर रोक की खबरों के बीच नई व्यवस्था चर्चा में है।
3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Aug 17, 2026

रकारी विद्यालय का प्रतीकात्मक दृश्य, स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर सख्ती की तैयारी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

रकारी विद्यालय का प्रतीकात्मक दृश्य, स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर सख्ती की तैयारी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Government Schools: सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से जारी बताए जा रहे नए निर्देशों के मुताबिक अब सरकारी विद्यालयों में बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश आसान नहीं होगा। अभिभावक, मीडिया प्रतिनिधि या अन्य बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश से पहले संबंधित स्तर से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही बच्चों की फोटो और वीडियो बनाए जाने को लेकर भी सख्त नियम लागू किए जाने की बात सामने आई है। इन कदमों के पीछे विभाग का तर्क बच्चों की सुरक्षा, उनकी पहचान और निजता की रक्षा करना बताया जा रहा है।

वायरल वीडियो के बाद बढ़ी सख्ती

सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। इन वीडियो में स्कूलों की साफ-सफाई, मिड-डे मील और बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की स्थिति को लेकर दावे किए गए। वीडियो सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर हलचल बढ़ी और स्कूल परिसरों में बाहरी लोगों की आवाजाही तथा बच्चों की तस्वीरें और वीडियो बनाए जाने को लेकर सख्ती की जरूरत महसूस की गई।

विभाग का मानना है कि विद्यालय परिसर में बच्चों की फोटो या वीडियो बिना अनुमति बनाए जाने से उनकी निजता प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो के प्रसार से बच्चों की पहचान सार्वजनिक होने का खतरा भी रहता है। इसी आधार पर स्कूल परिसरों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

अब स्कूल में प्रवेश से पहले अनुमति जरूरी

नई व्यवस्था के तहत अभिभावकों और अन्य बाहरी लोगों के लिए स्कूल में प्रवेश को लेकर नियम सख्त किए जाने की बात सामने आई है। सामान्य तौर पर विद्यालय में किसी काम से आने वाले व्यक्ति को भी पहले अनुमति लेनी होगी। स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है कि बिना वैध कारण और अनुमति के कोई बाहरी व्यक्ति परिसर में प्रवेश न करे।

हालांकि इस व्यवस्था का उद्देश्य सुरक्षा बताया जा रहा है, लेकिन इससे अभिभावकों के लिए भी स्कूल से जुड़ी अपनी समस्याओं को लेकर सीधे परिसर में पहुंचना पहले की तुलना में अधिक औपचारिक हो सकता है। वहीं मीडिया के लिए भी स्कूलों की जमीनी स्थिति की रिपोर्टिंग करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा।

बच्चों की फोटो-वीडियोग्राफी पर निगरानी

विद्यालयों में बच्चों की फोटो और वीडियो बनाने को लेकर भी सख्ती की जा रही है। विभाग का तर्क है कि बच्चों की पहचान, चेहरा और निजी जानकारी सार्वजनिक होने से उनकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया के दौर में किसी बच्चे की तस्वीर या वीडियो कुछ ही समय में बड़े स्तर पर प्रसारित हो सकता है। ऐसे में स्कूल परिसर में कैमरे के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की आवश्यकता बताई गई है।

हालांकि किसी भी प्रतिबंध के साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि पत्रकारिता, विभागीय निरीक्षण, शैक्षणिक गतिविधियों और अभिभावकों की वास्तविक शिकायतों के दस्तावेजीकरण के लिए स्पष्ट और पारदर्शी अनुमति व्यवस्था हो। इससे सुरक्षा और जवाबदेही दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा।

बाल सुरक्षा और प्राइवेसी पर जोर

शिक्षा विभाग की ओर से इस पूरी कवायद का मुख्य आधार बाल सुरक्षा और प्राइवेसी बताया जा रहा है। विद्यालय बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान हों और उनकी व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए नियमों को कड़ा किया जाना स्वाभाविक है। लेकिन इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच स्पष्ट संवाद भी जरूरी होगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए यह जानना भी जरूरी होगा कि किस तरह की स्थिति में प्रवेश की अनुमति मिलेगी और शिकायत या जरूरी काम के लिए किस अधिकारी से संपर्क किया जा सकेगा।

सुरक्षा के साथ जवाबदेही भी जरूरी

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ विद्यालयों की व्यवस्थाओं की निगरानी और जवाबदेही भी बनी रहनी जरूरी है। यदि स्कूल में भोजन, साफ-सफाई, शिक्षकों की उपलब्धता या किसी अन्य सुविधा को लेकर शिकायत सामने आती है तो उसकी जांच के लिए अभिभावकों और संबंधित अधिकारियों के बीच प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।

जरूरी सूचना : अभी तक शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग की तरफ से लिखित सूचना नहीं प्राप्त हुई है। लगातार  खबर अपडेट  हो रही हैं।  

Lodheshwar Mahadeva : लोधेश्वर महादेवा में आस्था का सैलाब: सावन के तीसरे सोमवार उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

ये भी पढ़ें
हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजा महादेवा, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 02:58 pm

Published on:

17 Aug 2026 02:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / School Rules: सरकारी स्कूलों में एंट्री और कैमरा बैन, बच्चों की सुरक्षा के नाम पर शिक्षा विभाग सख्त हुआ

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BJP New National Team List: स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री! भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के कौन से चेहरे? देखिए लिस्ट

smriti irani national general secretary bjp new national team see list
लखनऊ

Lucknow Hotel News: विदेश मंत्रालय के अफसर बनकर होटल में घुसे 3 युवक, स्टाफ-गेस्ट को बनाया बंधक, दस्तावेज ले जाने का आरोप

Lucknow Hotel News Gomti Nagar News Lucknow Crime News
लखनऊ

वायरल वीडियो ने खोली सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत, जानिए क्या बोली छात्राएं

मिड-डे मील, साफ-सफाई और सुविधाओं को लेकर उठे सवाल; वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

Lucknow Crime News: बड़े नेताओं संग तस्वीरें, सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार का दावा, नाबालिग से दुराचार के आरोप में सुभासपा प्रदेश उपाध्यक्ष गिरफ्तार

Lucknow Crime News Lucknow Rape Case Ranjit Singh Rathore
लखनऊ

लखनऊ में बारिश के बीच 250 छात्राओं का प्रदर्शन, 8 किमी दौड़ीं, शिक्षकों की कमी पर मचा हंगामा

बारिश के बीच दुबग्गा-कानपुर बाईपास चौराहे पर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करतीं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राएं (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.