अजीत सिंह हत्याकांड: विवेचक की गैरहाजिरी पर कोर्ट सख्त, बीडब्ल्यू जारी करने के निर्देश

अजीत सिंह हत्याकांड राजधानी के चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वारदात के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। हत्याकांड की जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस ने साक्ष्यों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपियों को चिह्नित किया और विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल की। पुलिस की चार्जशीट में इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद से मामला न्यायालय में ट्रायल के चरण में है। आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान प्रत्येक महत्वपूर्ण गवाही को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि मामले के तथ्यों और जांच की प्रक्रिया को न्यायिक परीक्षण के दायरे में लाया जा सके।