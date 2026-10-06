अजीत सिंह हत्याकांड: विवेचक की गैरहाजिरी पर कोर्ट सख्त, बीडब्ल्यू जारी करने के निर्देश

अजीत सिंह हत्याकांड में विवेचक की गैरहाजिरी पर कोर्ट सख्त, बीडब्ल्यू जारी, 12 अक्टूबर को सुनवाई (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Ajit Singh Murder Case:लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड के चल रहे ट्रायल में मंगलवार को उस समय अदालत का रुख सख्त नजर आया, जब मामले की विवेचना करने वाले अधिकारी गवाही के लिए निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। विवेचक की गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, न्यायालय ने विवेचक के खिलाफ बीडब्ल्यू (बेल वारंट) जारी करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई पर उनकी अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
अजीत सिंह हत्याकांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहियों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में विवेचक की गवाही भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विवेचक के स्तर से घटना की जांच, साक्ष्य संकलन, आरोपियों के बयान, घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और विवेचना की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अदालत के सामने रखी जानी है। निर्धारित तिथि पर विवेचक के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ट्रायल की प्रक्रिया में किसी महत्वपूर्ण गवाह या विवेचक की गैरहाजिरी से सुनवाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी के चलते अगली तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए बीडब्ल्यू जारी करने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस तारीख पर विवेचक की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायालय के निर्देश के बाद अब उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस तंत्र पर भी होगी। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में विवेचक की गवाही और मामले की विवेचना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। बहुचर्चित इस हत्याकांड में ट्रायल लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में अदालत की ओर से गवाही की प्रक्रिया को निर्धारित समय और क्रम के अनुसार आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विवेचक की गैरहाजिरी पर जारी सख्त निर्देश को इसी कड़ी में देखा जा रहा है।
अजीत सिंह हत्याकांड राजधानी के चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वारदात के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। हत्याकांड की जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस ने साक्ष्यों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपियों को चिह्नित किया और विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल की। पुलिस की चार्जशीट में इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद से मामला न्यायालय में ट्रायल के चरण में है। आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान प्रत्येक महत्वपूर्ण गवाही को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि मामले के तथ्यों और जांच की प्रक्रिया को न्यायिक परीक्षण के दायरे में लाया जा सके।
पुलिस चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाए जाने के बाद अब मुकदमे की सुनवाई में गवाहियों का चरण महत्वपूर्ण हो गया है। विवेचक की गवाही को इसलिए भी अहम माना जाता है, क्योंकि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और विवेचना की पूरी प्रक्रिया से वह सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अदालत में विवेचक से घटना की जांच के विभिन्न पहलुओं को लेकर सवाल-जवाब हो सकते हैं। इसमें घटनास्थल से संबंधित जांच, साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया, आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए तथ्य और चार्जशीट तैयार किए जाने से जुड़े बिंदु शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि उनकी गैरहाजिरी पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए अगली तारीख पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का प्रयास रहता है कि गवाहियों और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। बहुचर्चित आपराधिक मामलों में लंबे समय तक चलने वाली सुनवाई के बीच अदालत की ओर से समयबद्ध तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अजीत सिंह हत्याकांड में भी अब अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। इस दिन विवेचक की उपस्थिति और उनकी गवाही पर सबकी नजर रहेगी। बीडब्ल्यू जारी करने के निर्देश के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि अदालत इस मामले में गवाही की प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की लापरवाही को स्वीकार करने के मूड में नहीं है।
पुलिस चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाए जाने के कारण यह मामला काफी अहम माना जा रहा है। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष को अपने साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से आरोपों को अदालत के सामने साबित करना होगा। वहीं, आरोपियों को भी कानून के तहत अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। अंतिम निर्णय अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। फिलहाल इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई में विवेचक की गैरहाजिरी नया महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गई है। अदालत के सख्त निर्देश के बाद अब 12 अक्टूबर की सुनवाई पर विवेचक की उपस्थिति और उनकी गवाही की दिशा में आगे की कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं।
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