UP Crime: 50 हजार के इनामी दरबारी की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, लूट-डकैती के करीब दो दर्जन मुकदमों का खुलासा

दरबारी उर्फ ननकन्नू से जुड़े आपराधिक नेटवर्क पर पुलिस की कार्रवाई पहले भी सामने आ चुकी है। पुलिस के अनुसार उसके साथी सुरेश पासी को पूर्व में क्राइम ब्रांच और इंदिरानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सुरेश पासी के खिलाफ भी करीब तीन दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। सुरेश पासी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस आपराधिक नेटवर्क के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थीं। अब दरबारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके और उसके पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके साथियों के बीच संबंधों की भी जांच कर सकती है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि इन आरोपियों ने किन-किन घटनाओं को अंजाम दिया और उनके गिरोह में अन्य कौन लोग शामिल रहे हैं।