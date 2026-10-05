68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति पर अभ्यर्थियों का हल्लाबोल, शिक्षा मंत्री आवास पर बजाई सीटी

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से जारी आदेश में ओबीसी दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 में से 60 अंक यानी 40 प्रतिशत के आधार पर परिणाम संशोधित कर नियुक्ति दिए जाने की बात कही गई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग के आदेश में आरक्षण विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। इसी आदेश को लागू कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का रुख किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपेक्षित समाधान नहीं मिला है। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़े सवालों का समाधान संबंधित आदेश के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।