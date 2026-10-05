जनता दर्शन में योगी की दो टूक, उचित समस्या लेकर दोबारा आए तो तय होगी जवाबदेही

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जमीन संबंधी मामलों में केवल कागजी रिपोर्ट तैयार कर मामले को समाप्त न किया जाए। यदि किसी गरीब या वास्तविक भू-स्वामी की जमीन पर जबरन कब्जा हुआ है तो उसे नियमानुसार कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही कब्जा करने वालों की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व और पुलिस से जुड़े अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ ऐसे मामलों का समाधान करना चाहिए, ताकि पीड़ित को लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जमीन विवादों में समय पर कार्रवाई नहीं होने से कई बार विवाद बढ़ने की स्थिति बनती है। ऐसे में अधिकारियों को प्रारंभिक स्तर पर ही शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।