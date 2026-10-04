Emotional Story: वृद्धाश्रम की मां ने जन्मदिन पर दिया मुड़ा-तुड़ा नोट, देखते ही मंत्री की आंखों में छलक आए आंसू

रात के सन्नाटे में उस पर्ची और नोट को देखकर मन भावनाओं से भर उठा। एक तरफ उस मां की परिस्थितियों का दर्द था तो दूसरी तरफ उनके भीतर जिंदा ममता ने मन को छू लिया। यह एहसास भी हुआ कि रिश्ते हमेशा खून के नहीं होते। कभी-कभी कुछ पल का अपनापन भी ऐसा रिश्ता बना देता है, जो उम्र भर याद रहता है। जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ पर मिला यह उपहार शायद जिंदगी का वह तोहफा है, जिसका कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं बनाया जा सकता। उस मां ने जो दिया, वह वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मां के आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं होता। यह घटना केवल एक जन्मदिन की कहानी नहीं, बल्कि उस ममता की कहानी है, जो परिस्थितियों से बड़ी होती है। एक वृद्धाश्रम की बुजुर्ग मां ने अपनी छोटी सी भेंट के जरिए यह याद दिला दिया कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज पैसा या उपहार नहीं, बल्कि किसी के दिल में आपके लिए पैदा हुआ सच्चा अपनापन है।