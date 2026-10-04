UP Politics: सपा-कांग्रेस गठबंधन पर राकेश त्रिपाठी का तंज, बोले- ‘लठबंधन’ में बदल गया गठबंधन

त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सपा के नेता कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी को उसकी स्थिति का एहसास कराने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों को एक-दूसरे की ताकत और कमजोरी का अंदाजा है, लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक मंचों से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे गठबंधन की अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस गठबंधन का उद्देश्य भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर राजनीतिक मुकाबला करना होना चाहिए, उसके नेता ही एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दोनों दल वास्तव में एक साथ हैं या केवल राजनीतिक मजबूरी के कारण गठबंधन में बने हुए हैं।