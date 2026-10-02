68500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का हंगामा, अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव, आरक्षण विसंगति दूर करने की मांग

अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 में निकली 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा विवाद लंबे समय से लंबित है। उनका दावा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित छूट का लाभ नहीं मिल सका, जिसके चलते चयन प्रक्रिया और परिणाम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी संशोधित चयन सूची जारी करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं।