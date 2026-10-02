गांधी जयंती पर CM योगी का बड़ा संदेश, बापू के आदर्शों को बताया विकसित भारत की प्रेरणा

Gandhi Jayanti: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित जीपीओ परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की। मुख्यमंत्री ने बापू के आदर्शों और उनके विचारों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति और आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत भजनों व गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों की प्रस्तुतियों का श्रवण किया।