राज्यसभा चुनाव: भाजपा के आठ प्रत्याशियों ने लखनऊ में दाखिल किया नामांकन, योगी ने दी शुभकामनाएं

आठ प्रत्याशियों के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। विधान भवन में नामांकन के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दीं और पार्टी नेताओं ने भी उम्मीदवारों के साथ मौजूद रहकर नामांकन प्रक्रिया पूरी कराई। अब चुनावी प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के चरण पूरे होने हैं। इसके बाद 16 अक्टूबर के मतदान की तैयारी होगी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाला यह चुनाव विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि अंतिम चुनावी तस्वीर नामांकन और नाम वापसी की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।