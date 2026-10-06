‘थोड़ी भी शर्म बची है तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए’, सपा नेता संतोष पांडेय ने ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता की कमी है। विपक्ष का दावा है कि इन प्रक्रियाओं के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद जीसी चंद्रशेखर ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और CEC के इस्तीफे तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा।