UP STF: 50 हजार का इनामी महफूज नालंदा से गिरफ्तार, कोरांव मुकदमे में था वांछित

एसटीएफ के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में वांछित और पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के संबंध में लगातार सूचनाएं जुटाई जा रही थीं। इसी क्रम में एसटीएफ की फील्ड इकाई बरेली की टीम भी ऐसे आरोपियों के बारे में अभिसूचना संकलित कर रही थी। इसी दौरान प्रयागराज के थाना कोरांव में दर्ज मुकदमे में वांछित महफूज के बिहार के नालंदा जिले में छिपे होने की जानकारी टीम को मिली। अपर पुलिस अधीक्षक अब्दुल कादिर के पर्यवेक्षण में और उपनिरीक्षक धूम सिंह के नेतृत्व में टीम नालंदा में सक्रिय थी। टीम को सूचना मिली कि 50 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त महफूज इस्लामपुर क्षेत्र में मौजूद है। सूचना को विकसित करने के बाद एसटीएफ की टीम बताए गए स्थान की ओर रवाना हुई और संदिग्ध की तलाश शुरू की गई।