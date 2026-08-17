‘अखिलेश जी आपके सांसद ने तो कमाल कर दिया’, ‘शोले’ के टंकी वाले सीन का भी ओपी राजभर ने किया जिक्र; सपा पर साधा निशाना

ओमप्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में उनसे भी बड़े ‘एक्टर’ मौजूद हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें हाल ही में पता चला कि सपा में उनसे बड़े अभिनेता भी हैं और यह जानकर उन्हें खुशी हुई। राजभर ने कहा कि फिल्म ‘शोले’ का पानी की टंकी वाला सीन भी सपा नेता की कथित एक्टिंग के सामने फीका पड़ गया। उन्होंने अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर सक्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी यह पोस्ट जरूर देखी होगी।